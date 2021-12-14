Карасев признался, что мечтает отработать на ЧМ-2022

Лучший российский арбитр Сергей Карасев признался, что его мечтой на данный момент является работа на ЧМ-2022 в Катаре.

«Буквально полгода назад я хотел отсудить какой-нибудь крупный финал. И нам доверили работу в матче Суперкубка УЕФА. Теперь наша цель - чемпионат мира в Катаре. Сейчас идет отбор судей на турнир, и я мечтаю на него попасть. Если же говорить о ближайших задачах, то это матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Хочется отсудить как можно больше игр», - приводит слова Карасева «РИА Новости».

Напомним, рефери отработал на трех встречах минувшего Евро-2020, а также постоянно привлекается ФИФА и УЕФА для обслуживания матчей еврокубков и национальных сборных.