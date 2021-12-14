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Сычев объяснил, почему предыдущее поколение футболистов было сильнее нынешнего

Игрок считает главной причиной отсутствие у молодежи характера
14 декабря 2021 09:53
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев объяснил, чем предыдущее поколение футболистов отличалось от нынешнего в лучшую сторону.

«Время было другое, футбол тоже. Тогда уровень наших футболистов был объективно выше, и европейские клубы приглашали их, чтобы усилиться. Сейчас, к сожалению, уровень снизился, и ярких игроков, личностей стало меньше. Новое поколение пока не так ярко себя показывает. Хочется, чтобы это поменялось. Все-таки финансовая составляющая в России сейчас на хорошей планке: есть чем мотивировать.

Чтобы переехать за границу, нужно иметь сильный характер, потому что там все новое — коллектив, менталитет другой. И никто тебе не отдаст место в составе. Нужно доказывать заново, а к этому не все готовы. Это удел тех, кто стремится на самый верх», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, кроме выступлений за «Спартак» и сборную страны, Сычев также известен по играм в составе французского «Марселя» и столичного «Локомотива».

источник: Sport24.ru
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