Жирков может завершить карьеру зимой

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что может завершить свою карьеру зимой.

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет. Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, Жирков является многократным чемпионом России в составе ЦСКА и «Зенита». Также вместе с красно-синими Юрий выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году, а тремя годами позже завоевал бронзовые медали Евро-2008 в составе сборной России.

Последним клубом Жиркова был «Зенит», из которого он ушел летом по истечении срока контракта.