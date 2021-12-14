В «Ференцвароше» прокомментировали информацию о том, что команду может возглавить Черчесов

В «Ференцвароше» отреагировали на слухи о том, что команду может возглавить бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова. Можем говорить лишь о том, что у нас есть на сегодняшний момент: Петер Штегер покидает «Ференцварош», а его преемником на данный момент является Чаба Мате», - приводит заявление пресс-службы венгерского клуба Sport24.ru.

Напомним, Черчесов покинул сборную России после провала на Евро-2020, уступив место Валерию Карпину. После отставки специалиста в различных СМИ появлялась информация о том, что он может возглавить национальные команды Венгрии и Польши, которая является соперником россиян по полуфинальному стыковому матчу за право участия в ЧМ-2022.