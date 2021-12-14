Джон Терри: Не проведя в «Спартаке» ни одной тренировки, я стал легендой

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри объяснил, почему три года назад так и не стал игроком московского «Спартака», а также признался, что по-прежнему чувствует некую связь с российским клубом.

«В то время мои дети только начали учиться в средней школе. Я был настроен перейти в «Спартак», встретился с его владельцами и все согласовал, но в последнюю минуту выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве. А я понимал, что не смог бы полностью выкладываться и отдавать всего себя «Спартаку», если бы рядом не было семьи. Представители «Спартака» прекрасно отнеслись ко мне - и даже сейчас я слежу за результатами клуба, потому что чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась.

Москва - прекрасное место. Мне все по-настоящему понравилось в «Спартаке», включая владельцев: семейная атмосфера, страсть, которая исходила от болельщиков. Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Это странно, но и прекрасно», - приводит слова футболиста Sports.ru.

Напомним, трансфер мог состояться в 2018 году. Клуб уже готов был объявить о переходе английского ветерана, однако в последний момент сделка сорвалась.

Большую часть своей карьеры Терри провел в «Челси», за который в период с 1998 по 2017 год провел 492 матча и забил 41 мяч. В составе лондонского клуба игрок становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка английской лиги, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.