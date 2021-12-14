Форвард «Зальцбурга» Адейеми отказался от перехода в «Барселону»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми не собирается продолжать свою карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти на своей странице в Twitter, в услугах 19-летнего немца была заинтересована «Барселона», однако сам футболист отказался от перехода в стан сине-гранатовых, поскольку он хочет играть в Бундеслиге.

Ранее стало известно, что форварда также хотят подписать «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, что Адейеми присоединился к «Зальцбургу» в июле 2018 года – на его счету 28 голов и отдал 18 ассистов в 78 матчах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Германии нападающий провел три встречи (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.