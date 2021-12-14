Форвард «Зальцбурга» Адейеми отказался от перехода в «Барселону»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми не собирается продолжать свою карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.
Как сообщает журналист Тони Хуанмарти на своей странице в Twitter, в услугах 19-летнего немца была заинтересована «Барселона», однако сам футболист отказался от перехода в стан сине-гранатовых, поскольку он хочет играть в Бундеслиге.
Ранее стало известно, что форварда также хотят подписать «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
Напомним, что Адейеми присоединился к «Зальцбургу» в июле 2018 года – на его счету 28 голов и отдал 18 ассистов в 78 матчах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.
В составе сборной Германии нападающий провел три встречи (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
👉🏼 ADEYEMI FICHARÁ POR EL DORTMUND— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) December 13, 2021
Atención a lo que nos cuenta el entorno de Adeyemi: “Hace dos días dijimos ‘no’ definitivo a la propuesta del Barça por Adeyemi. El Barça NO es ya una opción para Karim. Lo mejor para él es un club alemán” #fcblive pic.twitter.com/fUpHVGiCi3