«Динамо» объявило о продлении контракта с Бувачем

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что спортивный директор Желько Бувач продлил контракт с московской командой.

По информации источника, 60-летний специалист продолжит занимать свой пост в стане бело-голубых как минимум до 2024 года.

Напомним, что Бувач присоединился к столичному клубу в феврале прошлого года. Ранее босниец был ассистентом Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 сыгранных турах. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет два очка.