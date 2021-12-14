Спортивный директор «Крыльев Советов»: Больших изменений зимой в составе нашей команды не будет

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о том, что клуб не планирует проводить серьезное усиление состава этой зимой.

Отметим, что после 18 сыгранных туров подопечные Игоря Осинькина занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Отставание от еврокубковой зоны составляет три очка.

– Какие цели и задачи стоят перед нами в зимнее трансферное окно? Команда у нас достаточно укомплектованная. У нас есть несколько позиций, которые мы хотели бы укрепить. По ним и работаем. Больших изменений в нашей команде не будет, – цитирует Корниленко клубная пресс-служба самарцев.

Согласно известному порталу Transfermarkt, общая стоимость нынешнего состава «Крыльев Советов» составляет 25,35 миллионов евро, что является 12-м результатом среди всех клубов РПЛ. Ниже находятся лишь «Химки» (22,98 млн), «Урал» (19,18), «Уфа» (17,65) и «Нижний Новгород» (15,73).