Рауль Рианчо: Витория заслужил продолжить свою работу в «Спартаке»

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо оценил появившуюся новость о том, что Руй Витория покинет пост главного тренера красно-белых в самое ближайшее время.

Ранее стало известно, что завтра, 15 декабря, руководство московской команды официально объявит об уходе 51-летнего специалиста. Его место должен занять итальянец Паоло Ваноли.

– Надеюсь, это неправда. Иначе это будет большой ошибкой. Верю, что руководство оценит не только какие-то неудачи, но и успехи Руя в Лиге Европы. Витория заслужил продолжить начатую работу. Он топ-тренер, и смог это доказать. Немаловажно, что он полюбился фанатам, это очень важно для клуба, – приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» в июне этого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. При нем команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ красно-белые идут на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.