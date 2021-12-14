Нападающий «Интернасьонала» Альберто выразил готовность стать игроком «Зенита»

Форвард «Интернасьоналя» Юри Альберто может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, в данный момент 20-летний бразилец ведет переговоры с «Зенитом». Отмечается, что сам футболист согласился перейти в петербургский клуб – сумма трансфера должна составить около 20 миллионов евро.

– Стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам игрок готов к переходу в «Зенит» и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом, – сказал один из источников.

Напомним, что Альберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го.