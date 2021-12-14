«Барселона» объявила, что 15 декабря пройдет пресс-конференция с участием Агуэро

Стало известно о том, что завтра, 15 декабря, состоится пресс-конференция, в которой примут участие нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро, а также президент клуба Жоан Лапорта. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Отметим, что 33-летний футболист, скорее всего, объявит о том, что он завершает свою профессиональную карьеру по причине проблем с сердцем.

Напомним, на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1), который состоялся 30 октября, Агуэро упал на газон и схватился за грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард отыграл пять встреч, отличившись одним забитым голом. Ранее в своей карьере он выступал за «Манчестер Сити» и «Атлетико».