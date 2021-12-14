«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки и отстранил игрока от матча с «Вест Хэмом»

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о том, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг больше не является капитаном лондонского клуба.

Согласно данным источника, в стане «канониров» приняли данное решение в связи с нарушением дисциплины 32-летним габонцем. Отмечается, что футболист пропустит матч 17-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма», который состоится 15 декабря. Ранее игрок оказался вне заявки на игру предыдущего тура с «Саутгемптоном» (3:0).

Напомним, что в нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в 15 встречах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. В данный момент подопечные Микеля Артеты занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.