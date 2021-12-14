Цорн заявил, что не был инициатором ухода Николича из «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался на тему увольнения Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.

Отметим, что сербский специалист покинул свою должность в стане железнодорожников 5 октября. Его место занял немец Маркус Гисдоль.

– Лично я не был у истоков решения расстаться с Николичем. Думаю, что я не тот, с кем надо это обсуждать, тем более что на пресс-конференции руководство клуба уже озвучило позицию по этой теме. Это решение было принято в связи с той стратегией, с тем, какой футбол от команды хочет видеть руководство, – приводит слова Цорна RT, ссылаясь на интервью функционера журналисту Нобелю Арустамяну.

Добавим, что Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. При нем команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка России.

В данный момент красно-зеленые под руководством Гисдоля располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 18 сыгранных туров.