Карпин не присутствует на заседании технического комитета РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин пропускает заседание технического комитета, который проходит сегодня, 14 декабря.
Согласно данным «МК-Спорт», на мероприятии 52-летнего специалиста заменяет Николай Писарев, входящий в тренерский штаб сборной.
Ранее сообщалось, что Карпин должен был выступить с отчетом о проделанной работе в национальной команде.
Напомним, что сборная России не смогла отобраться напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в своей отборочной группе. Для выхода на мировое первенство команде Карпина необходимо преодолеть стыковую стадию. Соперниками россиян по полуфиналу станет Польша. Победитель данной встречи сыграет в финале либо со Швецией, либо с Чехией.