Три игрока «Урала» попали в символическую сборную 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статический футбольный портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата России по итогам 18-го тура.

Отметим, что в составе оказались сразу три футболиста из «Урала», а именно защитники Денис Кулаков и Арсен Адамов, а также хавбек Рамазан Гаджимурадов.

11 декабря подопечные Игоря Шалимова одержали гостевую победу над «Ростовом» (4:1). Дублем отличился Гаджимурадов, один гол забил Адамов, а Кулаков записал на свой счет две результативных передачи.

Сборная 18-го тура РПЛ выглядит следующим образом:

Вратарь: Денис Адамов («Сочи»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Арсен Адамов, Денис Кулаков (оба – «Урал»);

Полузащитники: Артур Юсупов («Сочи»), Даниил Уткин, Игорь Коновалов (оба – «Ахмат»), Рамазан Гаджимурадов («Урал»);

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Антон Заболотный (ЦСКА).