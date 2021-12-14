Техкомитет РФС поддержал идею переноса 22-го тура РПЛ ради подготовки сборной России

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев заявил, что он поддерживает идею переноса 22-го тура чемпионата России ради того, чтобы национальная команда смогла подготовиться к стыковым матчам чемпионата мира-2022.

Добавим, что первоначально игры 22-го тура РПЛ должны были пройти 19-20 марта. Ранее сообщалось, что встречи могут перенести на 6-7 апреля или 4-5 мая.

– Технический комитет оценил просьбу о переносе тура, нужно сделать все таким образом, чтобы команда с 14 марта могла собраться вместе. Конечно, кроме игроков «Спартака» и «Зенита», которые будут играть в евротурнирах. Решили сделать так, чтобы сборная получила дополнительное время на подготовку, – цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут свои стыковые матчи в рамках мирового первенства в Катаре весной следующего года. 24 марта Россия сыграет дома против Польши. В случае победы россияне встретятся либо со Швецией, либо с Чехией. Игра пройдет 29 марта.