Орлов считает, что «Зениту» стоит рассмотреть вариант с подписанием Пиняева

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможный трансфер флангового нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Ранее стало известно, что петербургский клуб заинтересован в подписании 17-летнего форварда. Также игрока хочет приобрести «Локомотив».

– В этом сезоне как выдвинулись «Крылья Советов». Посмотрим, как они дальше будут играть. И сейчас все болельщики в Москве говорят: «Ну все, Пиняев будет в «Зените». Не знаю, но какая-то идет борьба за него, конечно. Да, надо приглашать. Способный парень, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Отметим, что Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, отличился тремя забитыми мячами и тремя ассистами. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2024-го.

Добавим, что в матче 18-го тура с «Рубином» (2:0) Пиняев забил свой дебютный гол в рамках выступлений в чемпионате России.