«Фиорентина» готова продать Влаховича в один из европейских топ-клубов за 100 миллионов евро

Руководство «Фиорентины» установило ценник на форварда своей команды Душана Влаховича.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, команда из Флоренции намерена заработать на трансфере 21-летнего серба около 100 миллионов евро. Отмечается, что в услугах нападающего заинтересованы ведущие клубы Европы, а именно «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Ювентус».

Напомним, что Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 17 голов и отдал три ассистах в 18 матчах клуба во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

После 17 сыгранных туров в чемпионате Италии Влахович возглавляет список лучших бомбардиров турнира, отличившись 15 забитыми мячами.