Рустем Сайманов: Итоги первой части сезона для «Рубина» оцениваю как ожидаемые

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов оценил нынешнее положение команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в данный момент подопечные Леонида Слуцкого занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 сыгранных туров, набрав 22 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков. В последних пяти матчах чемпионата клуб из Татарстана потерпел четыре поражения.

– Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата – сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно, – цитирует Сайманова «Чемпионат».

Добавим, что 26 февраля казанская команда сыграет в гостях против «Зенита».