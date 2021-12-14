Агент Хлусевича: Даниил сразу дал добро на свой трансфер в «Спартак»

Агент Олег Мавренков, клиентом которого является фланговый полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич, прокомментировал переход своего подопечного в «Спартак».

Напомним, что сумма трансфера 20-летнего россиянина в стан красно-белых должна составить три миллиона евро. Игрок подписал с командой контракт на 4,5 года. Отмечается, что футболист присоединится к столичному клубу 1 января 2022 года.

– Когда Даня узнал о конкретном предложении от «Спартака», обрадовался: было приятно осознавать, что такой большой, именитый, народный клуб в нем заинтересован в нем. Сразу дал добро на переход. Были конкретные предложения и помимо «Спартака». Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5, – цитирует агента Sport24.

Добавим, что Хлусевич стал игроком «Арсенала» в августе 2020 года. В общей сложности он провел за «канониров» 52 матча, забил девять голов и отдал шесть ассистов.

В составе молодежной сборной России полузащитник отыграл восемь встреч (3 гола).