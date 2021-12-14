Во Франции подтвердили уход Каттани в «Спартак» для работы с Ваноли

Во Франции подтвердили уход скаута «ПСЖ» Луки Каттани в московский «Спартак» на должность спортивного директора.

Об этом сообщает L'Equipe, дополняя, что в российском клубе специалист будет трудиться вместе с новым главным тренером команды Паоло Ваноли.

Напомним, по информации различных СМИ, Ваноли в ближайшие часы займет пост наставника «Спартака», а пока еще действующий рулевой - португалец Руй Витория освободит эту должность.

После 18 туров РПЛ «Спартак» идет девятым в турнирной таблице. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала, финишировав первой в своем квартете на групповом этапе.