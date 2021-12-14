Будущий помощник Ваноли в «Спартаке» вылетел в Москву

Будущий помощник Паоло Ваноли в московском «Спартаке» Марко Донадель вылетел в Москву.
Как сообщает Fiorentina.it, Донадель, занимавший пост главного тренера молодежной команды «Фиорентины», перед отбытием в столицу России посетил базу «фиалок».
Ранее французские СМИ сообщили о том, что скаут «ПСЖ» Лука Каттани полностью согласовал свой переход в стан красно-белых, где займет должность спортивного директора.
По информации различных источников, в ближайшие часы пока еще действующий главный тренер «Спартака» Руй Витория покинет команду, которую возглавит Паоло Ваноли.
источник: ФК «Фиорентина»