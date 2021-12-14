Хет-трик Гнабри и дубль Левандовски помогли «Баварии» разгромить «Штутгарт»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» в гостях разгромила «Штутгарт» со счетом 5:0.
В составе победителей хет-трик оформил полузащитник Серж Гнабри. Еще два мяча записал на свой счет поляк Роберт Левандовски.
Таким образом, «Бавария» набрала 40 очков и упрочила свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. Отрыв подопечных Юлиана Нагельсмана от занимающей второе место дортмундской «Боруссии» составляет девять очков, однако у «шмелей» есть игра в запасе - они свой матч в этом туре еще не играли.
«Штутгарт» с 17 очками остался на 15-й позиции.
Бундеслига
16-й тур
«Штутгарт» - «Бавария» (Мюнхен) - 0:5 (0:1)
Голы: Гнабри, 40; 53; 74; Левандовски, 69; 72.
источник: «Советский спорт»