Хет-трик Гнабри и дубль Левандовски помогли «Баварии» разгромить «Штутгарт»

Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией

В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.