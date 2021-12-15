Левандовски повторил рекорд Мюллера по количеству голов в бундеслиге за год и может его побить

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов в бундеслиге за один календарный год.

Мяч в ворота «Штутгарта» в матче 16-го тура чемпионата Германии стал для поляка 42-м в 2021 году. Столько же в 1972 забил Мюллер. Отметим, что до зимнего перерыва мюнхенцам предстоит провести еще одну встречу: 17 декабря подопечные Нагельсмана дома примут «Вольфсбург». Таким образом, Левандовски имеет шанс превзойти достижение своего предшественника.

Напомним, матч против «Штутгарта» завершился со счетом 2:0 в пользу «Баварии». Левандовски оформил дубль, а его партнер по команде Серж Гнабри отметился хет-триком.