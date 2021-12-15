Шварц рассказал, когда продлит контракт с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, когда он продлит контракт с бело-голубыми.

По информации клубной пресс-службы, ссылающейся на слова самого наставника, он сделает это 15 декабря. Детали сделки пока неизвестны.

Напомним, сегодня соглашение с бело-голубыми продлил спортивный директор клуба Желько Бувач.

Шварц возглавляет «Динамо» с 14 октября 2020 года. Его действующий контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

Под руководством немецкого специалиста «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего «Зенита».