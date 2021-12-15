Президент «Урала» Иванов оценил вероятность подписания Кокорина и Жиркова

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и свободного агента Юрия Жиркова.

«Есть шансы увидеть в «Урале» Жиркова или Кокорина? Юру Жиркова — точно нет. У нас есть левый защитник Гогличидзе, который сейчас добавляет с каждой игрой. В «Урале» эта позиция занята. По Кокорину говорил — вряд ли потянем его трансфер. Если Саша сам захочет на наши деньги прийти, будем рады его видеть. Но думаю, что это вряд ли возможно», - передает слова Иванова «СЭ».

В нынешнем сезоне серии А Кокорин принял участие в четырех играх, во всех из которых он вышел на замену и не смог отметиться результативными действиями. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года.