Линделефу установили кардиомонитор, у защитника «МЮ» проблемы с дыханием

У защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа возникли проблемы с дыханием в матче 16-го тура АПЛ с «Норвичем». Игрока заменили в ходе игры.

«Виктор сейчас проходит ряд профилактических осмотров. Тем не менее, он хорошо оправился от эпизода, который он пережил в игре против «Норвича». Все указывает на то, что это не связано ни с какой вспышкой коронавируса в клуб », - сообщили в пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

В то же время жена Виктора Майя Линделоф рассказала, футболисту установили кардиомонитор, чтобы следить за его состоянием.

Ранее был перенесен матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» из-за вспышки коронавируса в составе «красных дьяволов». Игра отложена на неопределенный срок.