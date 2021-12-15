Арбитр Федотов: В игре ЦСКА и «Арсенала» Панин должен был назначить пенальти в ворота армейцев

Арбитр категории ФИФА Игорь Федотов считает, что судья матча ЦСКА - «Арсенал» Игорь Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев на 42-й минуте.

«Арсенал» правильно возмущался работой Панина. На 42-й стоило назначить в ворота ЦСКА пенальти. Игрок «Арсенала» пробил по воротам соперника, после чего Фернандес совершил жёсткий подкат ему в ноги. Это грубая игра, он сбил игрока, который ещё и травму получил. Что в центре поля это штрафной и жёлтая карточка, что в штрафной. Почему не полез VAR – я не знаю», - передает слова Федотова «Чемпионат».

После этой игры команда Алексея Березуцкого с 30 очками поднялась на четвертое место турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича располагаются на 12-й позиции, имея в своем активе 19 очков.