Хави оценил игру Дани Алвеса после возвращения в «Барселону»

Наставник «Барселоны» Хави подвел итоги матча за Кубок Марадоны с «Бока Хуниорс» (1:1, 2:4 сп), а также оценил игру бразильского защитника каталонцев Дани Алвеса после возвращения в клуб.

«Меньше всего беспокоит результат этой игры. Мы увидели много положительных моментов, например, первый матч Дани Алвеса после его возвращения и игру молодых игроков.

Он был очень хорош, мы уже видели это раньше. Он может нам очень помочь в атаке и защите. Также благодаря ему мы можем улучшить последний пас. Так что Дани нам очень поможет», - сказал Хави Marca.

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.