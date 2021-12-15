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Андрей Талалаев: Я патриот, но у нас очень мало шансов против Польши

Специалист объяснил, в чем будет главная трудность сборной России в стыковых матчах
15 декабря 2021 10:36
автор: Александр Шульгин

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев оценил шансы сборной России на успех в полуфинальном стыковом матче против команды Польши.

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли. Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.

Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла - нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк», - приводит слова Талалаева телеканал «Россия 24».

Напомним, встреча пройдет 24 марта в столичных «Лужниках». В случае успеха Россия 29 числа сыграет с победителем пары Швеция - Чехия. Эта игра также будет для нашей команды домашней.

источник: Телеканал «Россия 24»
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