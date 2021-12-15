Семак, Шварц и Шалимов - в списке претендентов на пост лучшего тренера РПЛ в ноябре-декабре

Российская премьер-лига объявила номинантов на пост лучшего тренера лиги по итогам ноября-декабря.

В шорт-лист вошли Сергей Семак, «Зенит» (девять очков в пяти матчах, первое место), Сандро Шварц, «Динамо» (13 очков в пяти матчах, второе место), Андрей Талалаев, «Ахмат» (12 очков в пяти матчах, седьмое место), Игорь Осинкин, «Крылья Советов» ( восемь очков в пяти играх, восьмое место) и Игорь Шалимов, «Урал» (девять очков в пяти играх, 11 место).

Отметим, что в голосовании примут участие болельщики, эксперты Российской премьер-лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».