Руй Витория отказывается уходить из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отказывается покидать клуб.

Об это сообщил телеканал «Матч ТВ».

По информации источника, именно отказ португальского специалиста подписывать бумаги о расторжении контракта является причиной того, что клуб до сих пор не объявил о назначении Паоло Ваноли на пост наставника команды.

Напомним, ранее в различных СМИ появилась информация о том, что руководство красно-белых решило отправить Виторию в отставку и уже договорилось с Ваноли о сотрудничестве.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в свое группе.