Вратарь «Сочи» считает, что «Спартак» не заслужил разгрома

Голкипер «Сочи» Денис Адамов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ, в котором южане на своем поле разгромили московский «Спартак» со счетом 3:0.

«Мы заслуживали, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл.

Хорошо, что прервали эту неудачную серию в три матча без побед. Не могли выиграть долгое время. Должно было уже когда-то повезти наконец», - приводят слова Адамова «Известия».

Напомним, обе команды доигрывали встречу в неравных составах, но при этом красно-белые значительную часть матча провели в большинстве.

«Спартак» ушел на зимний перерыв девятым в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» забрался на третью строчку.