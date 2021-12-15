Луиш Нани может продолжить карьеру в «Флуминенсе»

Португальский полузащитник Луиш Нани может перейти в бразильский «Флуминенсе». Об этом сообщает в своем Twitter Фабрицио Романо.
По словам источника, стороны уже начали переговорный процесс. Нани положительно оценивает перспективу переезда в Бразилию.
Последним клубом Нани был американский «Орландо Сити». Нани перешел в «Орландо Сити» из «Спортинга» в феврале 2019 года за 5 миллионов евро. В составе этой команды он сыграл 88 матчей, забив 31 гол и отдав 18 ассистов. Действующая трансферная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.
источник: Twitter.com