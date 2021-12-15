Акинфеев, Кассьерра и Макаров - в списке претендентов на игрока месяца в РПЛ

Стали известны имена претендентов за звание игрока месяца в Российской премьер-лиге по итогам ноября и декабря.

В список претендентов попали Клаудиньо, «Зенит» (четыре матча, четыре гола), Матео Кассьерра, «Сочи» (четыре матча, три гола, две голевые передачи), Даниил Уткин, «Ахмат» (пять матчей, три гола, одна голевая передача), Денис Макаров, «Динамо» (пять матчей, два гола, три голевые передачи) и Игорь Акинфеев, ЦСКА (пять матчей, три сухих встречи).

После 18-ти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (38 баллов). Вторым идет московское «Динамо» (36), а тройку замкнул «Сочи» (31). В пятерке также оказались ЦСКА и «Краснодар» (40 и 39 соответственно).