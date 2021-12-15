«Интер» намерен разорвать контракт с Эриксеном. В Италии запрещено играть с дефибриллятором

Миланский «Интер» намерен разорвать соглашение с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. Напомним, в матче третьего тура Евро-2020 с Финляндией (0:1) он упал на газон в результате остановки сердца.

Об этом информирует Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Но в Италии есть строгие ограничения на работу с такими устройствами. В связи с этим датчанин не может выступать в серии А согласно регламенту чемпионата.

Напомним, в матче второго тура группы B на Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. В результате ему установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он не играл на профессиональном уровне. Действующий контракт Эриксена заключен с «Интером» до 2024 года, но законодательство Италии запрещает играть футболистам в стране с установленным дефибриллятором.