Кокорин попал на афишу «Фиорентины» перед кубковым матчем с «Беневенто»

Российский форвард Александр Кокорин оказался на афише «фиалок» перед кубковой встречей с «Беневенто». Матч пройдет сегодня, 15 декабря, и начнется в 23:00 мск.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно не исключил участия Кокорина в кубковом матче. На предматчевой пресс-конференции он объявил, что выпустит мало играющих игроков в серии А.

В нынешнем сезоне серии А Кокорин принял участие в четырех играх, во всех из которых он вышел на замену и не смог отметиться результативными действиями. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года.