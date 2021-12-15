Кубок африканских наций находится под угрозой срыва, CAF провел экстренное заседание

Кубок африканских наций, который должен пройти с 9 января по 6 февраля, находится под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Организаторы турнира уже провели экстренное заседание по этому поводу.

Организаторы турнира обеспокоены ситуацией с COVID-19, а именно появлением нового штамма коронавируса под названием «омикрон». По мнению CAF, прибытие игроков и болельщиков из Европы может ухудшить эпидемиологическую ситуацию. В данный момент обсуждается безопасность турнира.

Французские и английские клубы поддерживают инициативу об отмене турнира, так как не хотят рисковать своими игроками и терять их в период карантина.