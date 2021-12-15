«Эвертон» и еще шесть клубов АПЛ рассматривают возможность купить хавбека «Спартака» Тиля

Полузащитник «Спартака», выступающий на правах аренды за «Фейеноорд» - Гус Тиль, стал предметом интересов сразу семи клубов АПЛ, среди которых, в частности, есть «Эвертон».

Об этом сообщает телеграм-канал nozeratti.

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.

У «Эвертона» есть экономические проблемы, которые вынуждают клуб осмотрительно тратиться на новых игроков.

Отмечается, что «Эвертон» столкнется с жесткой конкуренцией со стороны «Вест Хэма», «Саутгемптона», «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас», «Брайтона «и «Уотфорда,» которые также проявляют интерес к игроку.

В нынешнем сезоне голландской Эредивизи Тиль провел 16 матчей за роттердамский клуб. В его активе девять голо и две голевые передачи. Также хавбек сыграл в пяти матчах Лиги конференций, в которых смог отдать один ассист.