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Ал. Мостовой: Витория отступать не будет. Он всеми способами попробует заполучить большую неустойку

Ранее сообщалось, что Витория покинет должность главного тренера «Спартака».
15 декабря 2021 14:35
автор: Александр Бойченко

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой предположил, что португальский специалист Руй Витория не сможет разойтись «по-доброму» с красно-белыми, пока не получит большую неустойку за разрыв контракта.

«Нисколько не удивлен, что «Спартак» не может договориться с Виторией о расторжении контракта. Конечно, сейчас он всеми способами пробует заполучить неустойку побольше, чтобы хотя бы денег поиметь с клуба.

Правильно делает Витория, а как иначе-то? Не он первый, не он последний. У нас же система так устроена в российском футболе: иностранцы приезжают, набивают себе карманы деньгами и уезжают, благодаря Россию за гостеприимство. Это наша проблема, а не их, это мы создаем тут космические условия для иностранцев», - передает слова Витории Sport24.

Напомним, ранее в различных СМИ появилась информация о том, что руководство красно-белых решило отправить Виторию в отставку и уже договорилось с Ваноли о сотрудничестве.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в свое группе.

источник: Sport24.ru
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