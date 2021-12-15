«Ты один из лучших в мире». «Реал» обратился к Агуэро

Мадридский «Реал» написал письмо завершившему карьеру из-за проблем с сердцем Серхио Агуэро.

«Для нас было честью играть против такого игрока, как ты. Ты один из лучших в мире. Удачи тебе и твоей семье», - говорится в официальном «Твиттере» «Реала».

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых забил 260 голов и отдал 73 ассиста.

В составе «Барселоны» Агуэро сыграл четыре матча и забил единственный гол в противостоянии с «Реалом».