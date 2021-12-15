Максименко продлил соглашение со «Спартаком» до 2025 года

Вратарь «Спартака» Александр Максименко продлил контракт с клубом до 2025 года.

Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за «Спартак» в РПЛ, пропустил 17 мячей и отыграл четыре встречи на «ноль». С недавних пор основным голкипером красно-белых стал Александр Селихов, который долгое время восстанавливался после полученной травмы.

Всего же за «Спартак» Максименко сыграл в 117 играх, пропустив при этом 149 мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности в 31-й игре.