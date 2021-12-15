«Один из лучших нападающих всех времен». Де Брюйне отреагировал на завершение карьеры Агуэро

Полузащитник «Манчестер Сити» и бывший партнер по команде Серхио Агуэро отреагировал на завершение карьеры аргетинца из-за сердечных проблем. Агуэро сейчас 32 года.

«Один из лучших нападающих всех времен! Я хочу пожелать тебе всего наилучшего, как будущей легенде. До скорой встречи», - написал Де Брюйне в своем Instagram.

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых забил 260 голов и отдал 73 ассиста.

В составе «Барселоны» Агуэро сыграл четыре матча и забил единственный гол в противостоянии с «Реалом».