Бывший врач «Спартака» назвал возможную причину проблем Агуэро с сердцем

Экс-врач московского «Спартака» Лю Хуншэнь поделился мнением о проблемах со здоровьем нападающего испанской «Барселоны» Серхио Агуэро, после которых футболист принял решение завершить карьеру.

«Если за полтора месяца проблемы с сердцем не прошли, то футболист не может играть. Приступы тахикардии возникают из-за перенагрузок, причем это распространено не только у футболистов. С этим сталкиваются и мужчины, и женщины в разных видах спорта. На медосмотре до подписания контракта они могли не заметить проблем с сердцем, они появляются при больших нагрузках», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых забил 260 голов и отдал 73 ассиста.

За «Барселону» Агуэро провел четыре матча и забил гол в матче с мадридским «Реалом».