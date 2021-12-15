«Динамо» объявило о продлении контракта со Шварцем до 2024 года (видео)

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц продлил контракт с клубом до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Немецкий специалист возглавляет московский клуб с 14 октября 2020 года. Его предыдущее соглашение истекало по окончании нынешнего сезона.
🔜 ✍️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣#TheRussianOne pic.twitter.com/ZLHFeBAsdD— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 15, 2021
Под руководством Шварца «Динамо» после 18 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита».
Напомним, ранее соглашение с бело-голубыми продлил спортивный директор клуба Желько Бувач.
источник: ФК «Динамо» (Москва)