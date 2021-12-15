«Динамо» объявило о продлении контракта со Шварцем до 2024 года (видео)

От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!

14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.