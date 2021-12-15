«Спартак» объявил о расторжении контракта с Виторией

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о расторжении контракта с португальским специалистом Руем Виторией.

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе.