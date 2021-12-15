В «Спартаке» опровергли информацию о том, что Витория отказывался расторгать контракт

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что тренер Руй Витория отказывался уходить из клуба.

Ранее сообщалось, что отказ португальского специалиста подписывать бумаги о расторжении контракта является причиной того, что клуб до сих пор не объявил о назначении Паоло Ваноли на пост наставника команды.

«Нет, это неправда. Вся информация - в пресс-релизе. Это соглашение сторон, совместное решение», - приводит слова Зеленова «СЭ».

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе.