Шварц - о продлении контракта с «Динамо»: Я чувствую себя здесь очень комфортно

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление своего контракта с клубом до лета 2024 года.

«Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в «Динамо», а клуб и его фанаты поселились в моем сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока еще только на пути к серьезным достижениям», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба бело-голубых.

Напомним, что Шварц возглавляет московский клуб с 14 октября 2020 года. Его предыдущее соглашение истекало по окончании нынешнего сезона.

Под руководством немецкого наставника «Динамо» после 18 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита».

Ранее соглашение с бело-голубыми продлил спортивный директор клуба Желько Бувач.