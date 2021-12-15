Комбаров - о решении «Спартака» уволить Виторию: Оно вполне логичное

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«По сути результата нет в чемпионате, поэтому последовало такое решение. Оно вполне логичное. Могли дать доработать, но к чему бы это привело - мы не знаем», - приводит слова Комбарова «СЭ».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .