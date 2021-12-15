Дюков - об инциденте на матче ЦСКА - «Зенит»: Правоохранительные органы были обязаны отреагировать

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по ситуации с действиями болельщиков и сотрудников полиции после матча 16-го тура РПЛ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«Там было массовое использование фаеров, это правонарушение, тем более в таком количестве. У каждого из нас может быть свое отношение к фаерам, возможно, кто-то от них получает эстетическое удовольствие. Но это небезопасно. Даже без открытого огня дым вреден для здоровья. Плюс на стадионах присутствуют дети и люди с астмой. Это запрещено не только российским законодательством, вы знаете отношение УЕФА и ФИФА к этому. Правоохранительные органы были обязаны отреагировать», - приводит слова Дюкова «СЭ».

Напомним, после матча, состоявшегося в Москве, сотрудники ОМОН почти три часа не выпускали зрителей с фанатского сектора хозяев. После этого болельщиков подвергли досмотру и, погрузив в автозаки, развезли по ближайшим отделениям полиции. Всего было задержано 408 человек.

Позже в Савеловский районный суд Москвы из органов МВД поступили 20 протоколов, по которым были приняты решения о наложении административных штрафов на сумму от 15 до 20 тысяч рублей, а также о запрете посещения отдельными лицами спортивных мероприятий сроком на два года.